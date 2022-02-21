Выставка «Бронекатер БК-31. Поиск» вернулась в Волгоград и уже 23 февраля экспозиция откроется на площадке исторического парка «Россия – моя история». Выставка является частью большого образовательного проекта реализованного военно- историческим музеем «Наследие» при поддержке Фонда президентских грантов и Российского военно-исторического общества.

Как сообщает региональный комитет культуры, выставка рассказывает об истории гибели бронекатера БК-31, потопленного немецким артиллеристом В. Вюстером в октябре 1942 года в Сталинграде и обретении боевого судна как музейного экспоната 75 лет спустя. Оживленная с помощью современных технологий экспозиция «Бронекатер БК-31. Поиск» разделена на несколько интерактивных зон.

По задумке дизайнеров экспозиция – это образная проекция БК-31, способная одновременно показать всю его историю – с момента строительства и гибели в 1942-м до момента его поднятия в 2017 году. Это даёт возможность прочувствовать все этапы жизни корабля в самом широком смысле этого слова. Рассказать о судьбе краснофлотцев, об «обыденности» военного подвига, об упорстве, неравнодушии и долге, опираясь на личные вещи воевавших и воспоминания их родных, исторические факты и комментарии исследователей.