Международный проект «Лица Победы» нацелен на сохранение исторической памяти о тех, кто внес неоценимый вклад в Великую Победу.

Всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы» — это крупнейший архив, цифровой банк фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

Разместить истории и фотографии в депозитарии, увековечить подвиг людей, которые воевали на фронте или работали в тылу может любой желающий на официальном сайте проекта лицапобеды.рф