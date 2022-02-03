Волгоградская Горьковка в рамках патриотического проекта «Строки войны» 4 февраля проведут показ иммерсивного спектакля «Труд рабочих на заводах».

По данным регионального комитета культуры, спектакль будет проходить 4 февраля в 16:00. С помощью ведущего, актёров, музыкального сопровождения, костюмов и выставки «Они ковали победу» зрители иммерсивного спектакля будут эмоционально вовлечены в события, описываемые в произведениях художественной военной отечественной литературы. Повествование в таком формате, как иммерсивный спектакль, открывает новые возможности для знакомства с литературными произведениями.

Иммерсивный спектакль «Труд рабочих на заводах» создан по книге российского писателя Сергея Алексеева «Сто рассказов о войне». Это книга, в которой героический подвиг советского народа в Великой Отечественной войне поведан не сухим, казенным языком фактов, но многоголосьем реальных людей, переживших 1941–1945 годы.

В иммерсивном спектакле примет участие коллектив школьной театральной студии «Вдохновение» средней школы №96 г. Волгограда.

Участников мероприятия актеры попытаются «погрузить» в разворачивающиеся действия на Тульском оружейном и Сталинградском тракторном заводах. Они повествуют о том, как существовали и работали люди в годы Великой Отечественной войны, какой вклад внесли для фронта и какими способами рабочие заводов помогали добиться великой победы.

Также гости смогут увидеть выставку «Они ковали победу», на которой будут представлены фотоматериалы, иллюстрирующие трудовые будни рабочих заводов Сталинграда, Ленинграда, Москвы, Казани, Урала и других.

Справки по телефону 8(8442)33-11-48.