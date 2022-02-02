Авиакомпания «Победа» станет выполнять прямые авиарейсы из Волгограда в Москву(Шереметьево) в весенне-летнем периоде. Старт полетной программы запланирован на 1 апреля 2022 года.

По данным пресс-службы Международного аэропорта Волгограда, рейсы в Волгоград и обратно, которые выполнялись ранее на самолетах Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Россия», теперь будут выполняться авиакомпанией «Победа» на самолетах Boeing-737-800, вместимость которого больше почти в 2 раза – 189 пассажирских кресел.

Таким образом, еще большее количество жителей региона смогут вылететь в столицу из волгоградского аэропорта, приобретая билеты по тарифам компании-лоукостера.

На данный момент расписание весенне-летнего периода, который начнется в конце марта 2022 года, находится на стадии формирования, после прохождения ряда формальных процедур по согласованию заявок авиакомпаний, билеты можно будет приобрести на сайте авиаперевозчиков.

ИСТОЧНИКМеждународный аэропорт Волгоград
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