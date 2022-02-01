Жителей региона приглашают принять участие в предварительных общественных обсуждениях перечня парков, скверов и улиц для благоустройства в 2023 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обсуждения будут проходить со 2 по 20 февраля на сайте администрации Волгограда.

Как сообщает городская администрация, в предварительном отборе принимают участие 27 объектов — перечень составлен на основании запросов горожан. Семь территорий, которые определят в ходе обсуждений волгоградцы, будут включены в рейтинговое голосование. Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая текущего года. Общественные пространства, набравшие по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, муниципалитет реконструирует в первую очередь.