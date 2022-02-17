В Светлоярском районе Волгоградской области создают интерактивную площадку «Рыбацкое подворье», где будет реализована большая просветительская программа «История и традиции Светлоярской волости». Площадка создается историко-краеведческим музеем Светлоярского района в рамках реализации грантового проекта «Секреты купца Рудакова», который в прошлом году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

По данным регионального комитета культуры, историко-краеведческий музей Светлоярского района обладает богатейшим культурно-историческим потенциалом, который планируется реализовать. Здание музея построено в 1870 году и принадлежало купцу первой гильдии Петру Рудакову, который имел лесопильный и кожевенный заводы, а самое главное, содержал рыболовную ватагу, располагавшуюся во внутреннем дворе его дома, а ныне музея. Важность реализации грантового проекта состоит в том, что исторически Светлый Яр возник благодаря труду рыболовных ватаг.

На прилегающей к музею территории создаётся стационарная интерактивная площадка «Рыбацкое подворье». По окончанию всех работ жители и гости района смогут окунуться в историю традиций родного поселка. Территория, где планируется создание площадки «Рыбацкое подворье», требует благоустройства: озеленения (высадка деревьев, кустарников, газона), возведения сценической площадки, «Избы рыбака», смотровой вышки, выставочной площадки (предметы быта и промысла рыбаков, скульптура «Осётр»), колодца «Журавль», площадки «Рыбацкая трапеза», которые являлись неотъемлемой частью традиций местного населения.

Уже сооружены интерактивная площадка «Изба рыбака», смотровая вышка и функционирующая русская печь, начато строительство площадки «Рыбацкая трапеза». Кульминацией проекта после проведения всех мастер-классов и завершения благоустройства территории станет масштабный «Рыбный фестиваль», в перспективе – ежегодный.

В просветительскую программу «История и традиции Светлоярской волости» входит лекция-презентация «Секреты купца Рудакова» в двух вариантах – для детей в возрасте от 6 до 12 лет и адаптированная для старших школьников и взрослых. В программу также вошли мастер-классы «Поплавок», «Рыболовная сеть», «Золотая рыбка». Уже состоялся первый мастер-класс «Рыболовная сеть», который прошел в конце 2021 года, его посетили юные жители р.п. Светлый Яр, учащиеся Светлоярской школы №1, которые сплели небольшую часть рыболовной сети.

В данный момент реализуется вторая часть проекта, на которую выпадает большое количество мероприятий. К их реализации Светлоярский историко-краеведческий музей приступает с апреля этого года.