2 февраля в рамках празднования в 79-ой годовщины Победы в Сталинградской битве в музее-заповеднике «Старая Сарепта» начала свою работу выставка под названием «Сталинград – это о нас».

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлены экспонаты из фондов музея-заповедника «Старая Сарепта» и уникальные личные вещи свидетелей и участников Сталинградской битвы. Работа выставки продлится до 10 февраля 2022 года.

Отметим, музей-заповедник «Старая Сарепта» давно является площадкой патриотического воспитания детей и подростков. Регулярно на базе музея-заповедника проводятся интерактивные программы, посвященные историческим датам и событиям военной истории, военно-исторические реконструкции и фестивали.

Подробная информация по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.