«Старая Сарепта» запускает новый масштабный проект «Перекресток культур», который даст возможность прикоснутся к музыке. В рамках проекта в февральские выходные дни музей-заповедник «Старая Сарепта» посетят музыканты из разных городов, которые будут играть на разных музыкальных инструментах и вдохновлять своей виртуозностью.

Как сообщает пресс-служба музея, первое мероприятие состоится 5 февраля в 16:00. В этот день в подземелье XVIII века проведут музыкальную программу «Звуки звезд» от мастерской звука «Музыка Изнутри». На ней гости музея услышат музыку необычных инструментов со всего мира.

12 февраля в 18:00 в сарептской кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» состоится музыкальная программа «Орган и дудук: шедевры классики» в исполнении легендарного Аргишти (дудук) и несравненной Натальи Гольфарб (орган). Орган и дудук – инструменты с разной музыкальной историей. Создать из столь непохожих инструментов единый творческий союз – смелая и оригинальная идея двух талантливых музыкантов.

19 февраля в 18:00 в сарептской кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» состоится музыкальная программа «Хиты и изыски» музыканта с мировым именем – заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия. В программе прозвучат произведения И.С. Баха, А. Вивальди. Д.Бедара, Ш.-М. Видора в виртуозном исполнении маэстро.

Закроет «музыкальный февраль» проекта «Перекресток культур» саксофонная музыкальная программа «Музыка мирового кино» от лауреата международных конкурсов Павла Новикова-Растопнина, которая состоится 26 февраля в 16:00 и 18:00 в подземелье XVIII века. В программе прозвучат мотивы известных кинофильмов: «Семнадцать мгновений весны», «Джентльмены удачи», «Долгая дорога в дюнах» и других. Музыкальная программа при свечах в старинном подземелье екатерининской эпохи и завораживающее звучание саксофона погрузят гостей в невероятную атмосферу, а знакомые мелодии перенесут в полюбившиеся кинофильмы.

Напоминаем: любое из мероприятий, проводимых в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в год культурного наследия народов России в рамках действующего проекта «Перекресток культур», можно посетить по Пушкинской карте.

Количество мест ограничено.

Бронь: 67-33-02, 8-927-511-67-49.