Сезон охоты на зайца-русака был завершен 6 февраля. Теперь охотникам в течение 20 календарных дней необходимо заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, охотникам напоминают, что с 1 сентября 2021 года действует новый порядок оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В соответствии с ним в случае непредставления или несвоевременного представления охотником сведений о добытых охотничьих ресурсах он на год теряет право на получение нового разрешения. Во избежание получения отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов комитет призывает охотников соблюдать действующий порядок и направлять сведения о добыче охотничьих ресурсов в установленные сроки по месту получения разрешения.

Добавим, до конца февраля в регионе продлится охота на кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку.