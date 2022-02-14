С начала 2022 года жители региона подали уже 758 заявок на бесплатное подведение голубого топлива к границам домовладений в уже газифицированных населенных пунктах региона. Всего с момента старта программы социальной газификации поступило 6062 заявки.

В областной администрации отмечают, что всего под программу социальной газификации в регионе попадают более 10 тыс. домов в уже газифицированных населенных пунктах. В Волгоградской области в 2022 году в результате совместной работы с подразделениями ПАО «Газпром» уже построены сети до границ более 2 тыс. домовладений.

ООО «Газпром Газораспределение Волгоград» обращает внимание жителей региона о необходимости подачи заявлений для выполнения работ по догазификации. Узнать информацию о наличии газораспределительных сетей в населенном пункте, а также оформить заявку можно на сайте компании, на портале Единого оператора газификации, а также на Госуслугах. Кроме того, можно обратиться непосредственно в единые центры предоставления услуг «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз», расположенные во всех районах области, или подать заявку в МФЦ.

Специалисты напоминают, что догазификация предполагает бесплатное подведение голубого топлива до границ земельного участка, а также врезку в распределительные сети и пуск газа. Работы на территории участка и внутри дома, связанные со строительством сетей газопотребления, а также приобретение газового оборудования выполняются за счет собственника. При этом в Волгоградской области решением губернатора Андрея Бочарова для льготных категорий жителей почти в три раза увеличен размер компенсации затрат на газификацию жилья — с 17 до 50 тысяч рублей.