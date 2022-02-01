От жителей региона ждут заявки на участие в конкурсе по внутреннему туризму «Маршрут построен». Конкурс направлен на развитие внутреннего туризма. Заявки от желающих будут приниматься до 10 марта.

Как сообщает РИАЦ, участниками и номинантами премии «Маршрут построен» могут быть люди, компании, учреждения, проекты и бренды, которые вносят значительный вклад в развитие внутреннего туризма. Заявки можно направить по 15 основным номинациям: «Главный маршрут», «Доброта спасет мир», «Гастрономический маршрут года», «Зеленый маршрут», «Искусство гостеприимства», «Идея года», «Легкие дороги», «Место силы», «Лидер отрасли», «Народный гид», «Промышленный маршрут», «Событие года», «Своя марка», «Точка притяжения» и «Хранитель времени».

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте премии. Конкурс проводится при поддержке «Федерального агентства по туризму» РФ.