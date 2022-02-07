На оперативном совещании, которое провел Андрей Бочаров, были поставлены дополнительные задачи для дальнейшей защиты жизней и здоровья жителей.

По данным областной администрации, на заседании было отмечено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 на территории Волгоградской области продолжает оставаться сложной.

Резко возросла нагрузка на все звенья системы здравоохранения Волгоградской области. При том, что сегодня, как отмечают специалисты, еще не пиковые значения этой волны пандемии, вызванной быстрым ростом заболеваемости COVID-19. В амбулаторно-поликлинической сети Волгоградской области продолжает регистрироваться более 11 тысяч обращений в сутки с симптомами простудных заболеваний.

В регионе также фиксируется значительный рост ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в инфекционные госпитали поступает по 400 и более человек в сутки, из них 20% — дети и подростки. В реанимациях и палатах интенсивной терапии находится 328 человек, что составляет порядка 10% от общего числа госпитализированных.

«В целях дальнейшей защиты жизней и здоровья жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции, необходимо:

— продолжить осуществление мероприятий по контролю за реализацией действующих на территории Волгоградской области санитарно-эпидемиологических мер, прежде всего, в образовательных учреждениях, в общественных местах, на транспорте, на предприятиях и в организациях;

— учитывая растущие данные о заболеваемости детей и подростков, разработать и внедрить механизмы дистанционного взаимодействия медперсонала с родителями детей, находящихся на амбулаторном лечении;

— наращивание объемов инфекционного коечного фонда как для взрослых, так и для детей осуществлять в соответствии со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и прогнозом ее развития;

— продолжить вакцинацию и ревакцинацию жителей Волгоградской области, в том числе подростков, от коронавирусной инфекции», — поставил задачи Андрей Бочаров.