Накануне в регион приехали первые беженцы из Донбасса. На поезде в пункты временного размещения доставлено 433 человека, места для размещения подготовлены в соответствии с поставленными губернатором задачами.

Как сообщает областная администрация, 20 февраля в Волгоградскую область поездом было доставлено 433 беженца, 166 из которых — дети до 14 лет, в том числе 9 малышей до года. Для них подготовлены пункты временного размещения в волжских гостиницах «Ахтуба» и «Спорт-отель», санатории «Ахтуба», а также в гостинице «Старт» в Волгограде. Заместитель губернатора Зина Мержоева отметила, что резерв мест в ПВР будет наращиваться в зависимости от количества прибывающих.

«Все беженцы обеспечены питанием, каждому будет доступна медицинская помощь, проведение ПЦР-тестирования. Люди сейчас испытывают огромный стресс, поэтому всем также будет оказана помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС, — отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. — При администрации области действует оперативный штаб, который продолжает заниматься вопросами приема жителей Донбасса — губернатором Андреем Бочаровым поставлены четкие и понятные задачи. Никто не останется с проблемой один на один». Она также подчеркнула, что для детей школьного возраста будет организован процесс обучения — в индивидуальном порядке, учитывая мнение родителей.

Для развоза людей до ПВР областным комитетом транспорта подготовлены 15 автобусов большой вместимости.

К работе с беженцами привлечены свыше 60 волонтеров. Руководитель областного центра молодежной политики Роман Тырса отметил, что у добровольцев региона уже есть подобный опыт: «В 2014 году мы с волонтерами обеспечивали встречу беженцев, помощь в организации проживания и питания. Сегодня прибывают в основном женщины, дети, пожилые люди. Поэтому наша помощь точно необходима».

Напомним, 19 февраля решением главы области на территории региона введен режим повышенной готовности.