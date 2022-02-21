Накануне в регион приехали первые беженцы из Донбасса. На поезде в пункты временного размещения доставлено 433 человека, места для размещения подготовлены в соответствии с поставленными губернатором задачами.

Как сообщает областная администрация, 20 февраля в Волгоградскую область поездом было доставлено 433 беженца, 166 из которых — дети до 14 лет, в том числе 9 малышей до года. Для них подготовлены пункты временного размещения в волжских гостиницах «Ахтуба» и «Спорт-отель», санатории «Ахтуба», а также в гостинице «Старт» в Волгограде. Заместитель губернатора Зина Мержоева отметила, что резерв мест в ПВР будет наращиваться в зависимости от количества прибывающих.

«Все беженцы обеспечены питанием, каждому будет доступна медицинская помощь, проведение ПЦР-тестирования. Люди сейчас испытывают огромный стресс, поэтому всем также будет оказана помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС, — отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. — При администрации области действует оперативный штаб, который продолжает заниматься вопросами приема жителей Донбасса — губернатором Андреем Бочаровым поставлены четкие и понятные задачи. Никто не останется с проблемой один на один». Она также подчеркнула, что для детей школьного возраста будет организован процесс обучения — в индивидуальном порядке, учитывая мнение родителей.

Для развоза людей до ПВР областным комитетом транспорта подготовлены 15 автобусов большой вместимости.

К работе с беженцами привлечены свыше 60 волонтеров. Руководитель областного центра молодежной политики Роман Тырса отметил, что у добровольцев региона уже есть подобный опыт: «В 2014 году мы с волонтерами обеспечивали встречу беженцев, помощь в организации проживания и питания. Сегодня прибывают в основном женщины, дети, пожилые люди. Поэтому наша помощь точно необходима».

Напомним, 19 февраля решением главы области на территории региона введен режим повышенной готовности.

ЧЕРЕЗОфициальный портал администрации Волгоградской области
ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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