В рамках проекта «Ожившие диорамы – ожившая история», реализуемого Фондом стратегических инициатив музея-заповедника «Сталинградская битва», состоялся военно-исторический квест под названием «Сталинград! Камера! Мотор!».

Как сообщает региональный комитет культуры, в рамках проекта молодежь будут привлекать к участию в различных мероприятиях, которые помогут использовать увлечение школьников современными мобильными технологиями в просветительских целях.

Выполняя творческие интерактивные задания квеста, учащиеся школы №27 Тракторозаводского района Волгограда собирали материал для сценария будущего фильма о Сталинградском сражении. Участники квеста использовали специально разработанное мобильное приложение для смартфонов и планшетов, интегрирующее видео- аудио- и фотоконтент, интерактивные 3D-объекты, а также дополнительную справочную информацию о героях и событиях битвы на Волге, в том числе, о четырёх экспонируемых в музее диорамах, отражающих яркие эпизоды сражения.

Реализация проекта «Ожившие диорамы – ожившая история» рассчитана на февраль-апрель 2022 года.