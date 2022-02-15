Выставка «Отличный воин знака достоин», посвященная Дню защитника Отечества, откроется 22 февраля 2022 года в музее «Память» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

По данным пресс-службы музея-заповедника, в экспозиции представлены подлинные знаки из коллекции Музея-заповедника «Сталинградская битва». В том числе, нагрудный знак «Отличный пулеметчик» Алексея Ивановича Иващенко, наводчика станкового пулемета 3-й пулеметной роты 3-го стрелкового батальона 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии; нагрудный знак «Отличный разведчик» Владимира Евгеньевича Ленчевского, начальника разведотдела штаба 308-й стрелковой дивизии и многих других.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с фотографиями и документами награжденных знаками воинов из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва», Музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и ряда других музеев России.

Работа выставки продлится до 11 июля 2022 года.