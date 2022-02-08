В Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького готовят к открытию выставку «Удивительный мир камней». На всеобщее обозрение выставка будет представлена впервые, её открытие запланировано на 13 февраля. В экспозиции будут представлены коллекции минералов, полудрагоценных камней и украшений.

По данным регионального комитета культуры, гости Горьковки получат редкую возможность рассмотреть и изучить необычные украшения с камнями, коллекцию агатов, камни-растения и многое другое.

Также все заинтересованные смогут ознакомиться со специально подобранной для выставки литературой, которая приоткроет читателям двери в «Удивительный мир камней». Книги помогут разгадать загадки минералогии, погрузиться в прошлое и изучить связь между человеком и минералами, узнать о «съедобных камнях», каменных деньгах и значении камня в искусстве и убранстве городов.

Выставка «Удивительный мир камней» будет работать до 4 марта в информационно-экологическом центре ВОУНБ имени Максима Горького (3-й этаж, каб. 3-06). Справки по телефону 8(8442)33-11-47.