В Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького открылась фотовыставка «Дети Сталинграда: до и после», которая была подготовлена при поддержке Волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда».

По данным комитета культуры Волгоградской области, на выставке представлены фотографии жителей осаждённого Сталинграда, которым довелось пережить в 1942-1943 гг.: ужасы массированных бомбардировок, оккупации и концлагерей.

Самое главное, что эти фотографии – подлинные, переданные организации из рук в руки самими представителями старших поколений, пережившими разрушение Сталинграда.

Выставка приурочена ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и будет экспонироваться до 27 февраля 2022 года в выставочном зале 4 этажа в режиме работы Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького по адресу: ул. Мира, 15.