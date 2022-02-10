В ЦПКиО появится новый водный аттракцион, который будет доступен лицам старше 12 лет. Водный аттракцион «Ниагара» будет состоять из двух горок высотой до 12 метров и бассейна площадью в 600 квадратных метров.

Как сообщает РИАЦ, «Ниагара» станет ещё один элементом в создаваемом «водном кластере», где в итоге должны разместиться водные горки, бассейны, фонтаны и другие водные развлечения. В 2021 году специалисты подрядной организации уже обустроили декоративный пруд площадью 850 квадратных метров и водный канал протяженностью 110 метров.