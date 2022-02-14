В этом году в регионе будут продолжены работы по модернизации уличного освещения. Стоит отметить, что программа модернизации стартовала в 2020 году и за это время её участниками стали 484 населённых пункта региона.

Как сообщает областная администрация, в 2022 году работы по модернизации уличного освещения затронут 231 населенный пункт. Планируется заменить почти 2,7 тыс. старых светильников на энергоэффективные, обновить 115 вышедших из эксплуатации опор, построить порядка 57 километров новых линий освещения, установить почти 4,5 тыс. современных приборов освещения.