В текущем году капитальный ремонт планирует провести в 713 многоквартирных домах Волгоградской области. Управляющие организации обязаны проводить такие работы раз в 3-5 лет в зависимости от текущего износа помещений.

Как сообщает областная администрация, в Волгограде планово-предупредительный ремонт пройдёт в 477 МКД, в Волжском — в 35 МКД, в Камышине — в 82, во Фролово — в 18, в Михайловке — в 70, в Урюпинске — в 31. Все адреса внесены в специальный реестр, сформированный на основании информации профильных органов местной власти, а также контрольно-надзорных мероприятий Госжилнадзора. Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов является лицензионным требованием, несоблюдение которого грозит управляющим организациям административной ответственностью.

С жалобой на ненадлежащее санитарно-техническое состояние общего имущества МКД жильцам необходимо обращаться в надзорные органы письменно либо через ГИС ЖКХ. Работа по формированию рынка добросовестных управляющих организаций, повышению качества обслуживания жителей проводится в регионе на системной и плановой основе.

Проверить, когда и какие в вашем доме будут проводиться работы, можно на сайте УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области»