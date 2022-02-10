Сегодня, когда жители большинства стран столкнулись со стремительным обесцениванием денег, инвестиции в недвижимость становятся все более и более популярными. Одно из стран, где инвесторы чаще всего ищут подходящие варианты, является Испания. Например, в франкоязычном сегменте интернета достаточно часто в поисковики вбивают запрос propriété à vendre à lloret de mar (в переводе с французского «недвижимость на продажу в Льорет-де-Мар»). Велик интерес и квартирам и виллам, расположенным в Барселоне. Предлагаем узнать действительно ли ликвидны инвестиции в недвижимость, расположенную в этих регионах Испании.

Недвижимость в Коста-Брава

Как считают специалисты, купить дом в Коста Брава (haus kaufen in costa brava) − отличное решение. Регион считается одним из лучших курортов Средиземноморья и находящееся там жилье всегда можно с выгодой для себя сдать в аренду или быстро продать. Виллы и квартиры в Коста-Брава стоят почти в два раза дороже, чем жилье в большинстве других областях страны.

Недвижимость в Барселоне

Недвижимость в Барселоне также востребована у инвесторов. Ее легко сдавать в аренду, так как город считается одним из наиболее популярных среди европейских мегаполисов у туристов со всех уголков планеты. В Барселоне множество интереснейших достопримечательностей, шикарных пляжей и развлекательных заведений. Город известен своими авторитетными университетами и школами. Кроме того, отличный климат, растущая деловая активность и развитая инфраструктура привлекают туда любителей светской жизни и бизнесменов.

Помощь в приобретении недвижимости в Испании от компании Damlex Realty

Инвестирование в жилую недвижимость в Барселоне и на курорте Коста Брава ‒ высоколиквидный актив. Он будет приносить прибыль, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Помочь с выбором квартиры или виллы для выгодного вложения средств готова компания Damlex Realty. Более двух десятилетий ее команда профессионалов предоставляет консультации и занимается организацией и юридическим оформлением сделок с недвижимостью на территории Испании. Компания работает напрямую с собственниками жилья и испанскими строительными компаниями, знает все тонкости местного законодательства и стремиться максимально удовлетворить потребности клиентов.