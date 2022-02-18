Конкурс масленичных кукол проводится ежегодно в преддверии Масленицы. Этот год не исключение и уже сейчас от желающих ждут заявок на участие. Конкурс масленичных кукол «Масленица – Краса 2022» будет проводиться в день городского праздника «Гуляй, Масленица!».

Как сообщает комитет молодежной политики и туризма, Масленицу будут отмечать 6 марта с 13:00 до 17:00 часов на территории Исторический парк «Россия-Моя История» Волгоград.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от пола, возраста, места проживания и социального положения. Основные параметры куклы: высота должна быть не менее 1,5 метра. При этом допускается использование любых материалов.

Заявку в формате Word и pdf необходимо подать до 23 февраля 2022 года на электронный адрес [email protected]

Дополнительная информация по телефону 8-961-063-48-44.