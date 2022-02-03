Размер некоторых социальных выплат был проиндексирован, суммы выплат изменились с февраля. Меры социальные поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%.

Как сообщает пресс-служба ОПФР по Волгоградской области, коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на

53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую получают 14,3 млн. россиян, из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых с 1 января этого года Пенсионным фондом (семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации) также индексируется с 1 февраля на 8,4%.

Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с этого месяца составляет 6 964,68 рубля.