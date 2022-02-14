Помощь пернатым на промплощадке ВгАЗа началась с призыва ко всем подразделениям изготовить деревянные кормушки для птиц, проживающих на заводе и санитарно-промышленной зоне вокруг предприятия. Благотворительную акцию организовали активисты Молодежного совета. Участниками стали и работники «ВАЛКОМ-ПМ».

Откликов было так много, что возникла идея сначала провести выставку, а потом и конкурс на самую интересную кормушку. Участники подошли к процессу изготовления креативно. Работы получились практичные, качественные и оригинальные.

По результатам голосования первое место по количеству голосов досталось кормушке Щербакова Сергея, работника дирекции по электролизному производству.

Второе раздели между собой представительницы дирекции по анодному производству — Макова Марина и Шамаева Елена. Их экспонат признали самым креативным и необычным.

Почетную бронзу завоевал коллектив литейного производства, который принес 10 кормушек, сделанных по одному дизайну.

По окончанию конкурса волонтеры ВгАЗа разместили рукотворные шедевры на территории предприятия.

Но поскольку количество птичьих столовых заметно превышало необходимое, молодежный совет принял решение передать часть кормушек подшефным учреждениям.

Так, 3 кормушки поехали в Дзержинский центр социального обслуживания населения, 5 — в реабилитационный центр «Вдохновение». Не обидели и геронтологический центр Краснооктябрьского района. Туда активисты отвезли 4 кормушки.

Таким образом, первоначальная акция вгазовцев превратилась в парад мероприятий, направленных на сохранение многообразия птиц на территории города, которые в свою очередь помогут городским паркам и скверам избавится от вредителей.