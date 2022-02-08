Жителей региона приглашают принять участие в экологическом конкурсе «День Земли». Прием заявок от желающих уже начался. Победителей ждет увлекательная экскурсия в недавно созданный на территории парка музей.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, принять участие в конкурсе могут как школьники, так и взрослые: для различных возрастных категорий предлагается 5 разных номинаций.

В первой номинации «Исследовательские работы» будут участвовать ученики 5-9 классов. Тема исследований — охрана окружающей среды. Юные экологи могут выбрать любое направление для проведения изыскательской работы, актуальное для территории нашего региона. Жюри будет оценивать не только важность поднятой проблемы, но и предложения по практическому применению полученных в процессе исследования материалов.

В номинации «Видеоагитка» принимаются видеоролики (видео-экскурсии), снятые (созданные) любыми доступными средствами. Участникам конкурса в этой номинации предлагается представить на суд жюри ролики о памятниках природы или любимых заповедных уголках, поделиться интересными фактами, легендами об охраняемых природных территориях Волгоградской области.

Еще одна творческая номинация называется «С заботой о Земле». Ее участникам предлагается нарисовать тематические комиксы объемом 5-10 кадров. Для работы можно использовать любую технику рисования, допускается использование специальных компьютерных программ.

В номинации «Я — частичка природы» участникам нужно придумать и воплотить в жизнь отражающий тематику конкурса аквагрим. От одного автора принимается не более 3-х фотографий в электронном виде: фото участника конкурса за работой, а также модели с выполненным аквагримом.

В номинации «Медиа волонтёры» на конкурс принимаются видеоролики, социальная реклама, статьи, посты, фото-коллажи, размещённые в социальных сетях с хештегом: #ПриродныйПаркЩербаковский #ДеньЗемли2022.

Заявки на конкурс можно направлять в офис парка до 1 апреля. Итоги будут подведены в 22 апреля, в Международный день Земли. Победителей ждут дипломы, а также подарочные сертификаты на экскурсию по центру-музею «Традиции и быт поселений немцев Поволжья», расположенному в селе Нижняя Добринка Камышинского района.

Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить телефону: 8-905-390-67-21 или по адресу электронной почты: [email protected]