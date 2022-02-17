Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» объявил о старте конкурса фотографий «Вестники весны». Конкурс проводится ежегодно и уже стал традиционным. От жителей региона ждут фото первоцветов во всей их красе.

Как сообщает пресс-служба природного парка, участниками конкурса могут стать жители региона старше 12 лет. Чужие работы принимать не будут, авторы должны предоставить оригинал работы. Оценивать будут как по техники исполнения, так и по оригинальность идеи.

Конкурс будет проводиться в двух номинациях: категория от 12 до 17 лет и категория от 18 и старше. Заявки принимаются с 14 февраля по 27 марта 2022 года. Подведение итогов состоится 31 марта 20222 года.

Прочитать положение о конкурсе, а также направить заявку можно по ссылке.