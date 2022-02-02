Начиная с 1 февраля в Волгограде вводятся новые правила организации похорон и содержания муниципальных общественных кладбищ Волгограда.
По данным РИАЦ, теперь за прием заявлений и выдачей разрешений на захоронения будет отвечать департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Для удобства граждан прием заявлений также организован в районных администрациях Волгограда.
Адреса мест приема заявлений:
1. Управление организации ритуальных услуг и содержания муниципальных общественных кладбищ Волгограда департамента городского хозяйства администрации Волгограда: 400001, Волгоград, ул. Ковровская, 16 «А».
2. Администрация Красноармейского района Волгограда: 400112, Волгоград, ул. Остравская, 4а;
3. Администрация Кировского района Волгограда: 400059, Волгоград, ул. им. Кирова, 106а;
4. Администрация Советского района Волгограда: 400011, Волгоград, пр-кт Университетский, 45;
5. Администрация Ворошиловского района Волгограда: 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19;
6. Администрация Центрального района Волгограда: 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 15;
7. Администрация Дзержинского района Волгограда: 400075, Волгоград, ул. Историческая, 122;
8. Администрация Краснооктябрьского района Волгограда: 400105, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 119;
9. Администрация Тракторозаводского района Волгограда: 400006, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 207.