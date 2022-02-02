Начиная с 1 февраля в Волгограде вводятся новые правила организации похорон и содержания муниципальных общественных кладбищ Волгограда.

По данным РИАЦ, теперь за прием заявлений и выдачей разрешений на захоронения будет отвечать департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Для удобства граждан прием заявлений также организован в районных администрациях Волгограда.

Адреса мест приема заявлений:

1. Управление организации ритуальных услуг и содержания муниципальных общественных кладбищ Волгограда департамента городского хозяйства администрации Волгограда: 400001, Волгоград, ул. Ковровская, 16 «А».

2. Администрация Красноармейского района Волгограда: 400112, Волгоград, ул. Остравская, 4а;

3. Администрация Кировского района Волгограда: 400059, Волгоград, ул. им. Кирова, 106а;

4. Администрация Советского района Волгограда: 400011, Волгоград, пр-кт Университетский, 45;

5. Администрация Ворошиловского района Волгограда: 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19;

6. Администрация Центрального района Волгограда: 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 15;

7. Администрация Дзержинского района Волгограда: 400075, Волгоград, ул. Историческая, 122;

8. Администрация Краснооктябрьского района Волгограда: 400105, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 119;

9. Администрация Тракторозаводского района Волгограда: 400006, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 207.