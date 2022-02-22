Волга станет понемногу наполнятся водой. На Волжской ГЭС увеличили сброс воды. Регион готовится к весеннему пропуску большой воды.

Как сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», с 21 февраля по 20 марта 2022 года Волгоградский гидроузел должен работать со средними за период сбросными расходами 5300 — 5600 м3/с. До этого, они составляли 4700 — 4800 м3/с.

Режим работы для Волгоградского гидроузла был установлен Росводресурсами с учетом предложений членов Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании в режиме видеоконференцсвязи 17 февраля 2022 г.