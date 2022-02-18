Планируется, что на территории музея-заповедника «Старая Сарепта» появится центр народного творчества Гильдии мастеров Волгоградской области. Центр будет создаваться в рамках совместного проекта музея-заповедника и Волгоградский областной общественный благотворительный фонд «Царицынская муза» — «Наш край: живое отражение», который посвящен Году культурного наследия народов России.

По данным регионального комитета культуры, по задумке центр расположится в историческом здании – доме семьи Глич уже весной 2022 года. Также обсуждается открытие дегустационного кафе, где мастера смогут продемонстрировать свои гастрономические творения.

В доме семьи Глич появится Центр народного творчества с оборудованием для мастер-классов, выставкой-ярмаркой изделий мастеров, фотозонами и другими арт-объектами. Во дворе дома в тёплое время года планируется развернуть Царицынское подворье мастеров.

Ожидается, что первые посетители Центра народного творчества Гильдии мастеров Волгоградской области смогут перешагнуть порог обновленного Дома семьи Глич уже в мартовские праздники.