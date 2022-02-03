Для облегчения работы врачам и медицинским работникам всех государственных поликлиник региона были выделены более 250 автомобилей с водителями. В помощь медикам были направлены автомобили администрации региона, муниципальных районов и городских округов, а также заключены договора со службами такси.

Как сообщает областная администрация, наряду с выделением служебного транспорта региональных госорганов, медицинские учреждения получили средства областного бюджета для заключения договоров со службами такси. Привлечение транспортных средств для нужд медучреждений в период подъёма заболеваемости будет продолжено.

Также для доставки медиков к пациентам используются автомобили закупленные в регион по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение». Напомним, в 2021 году парк спецмашин медучреждений пополнился 110 единицами авто в рамках губернаторского проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Добавим, задачи организации оказания помощи людям с лёгкой формой заболевания в амбулаторных условиях, на дому, переводу областного «Колл-центра-122» на круглосуточный режим работы и поэтапному наращиванию коечного фонда инфекционных стационаров, в том числе для детей.