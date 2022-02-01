Если затянуть с лечением инфекционных заболеваний, они могут сильно подорвать здоровье человека и привести к серьезным последствиям. Препарат Леваксела предназначен для борьбы с чувствительными к левофлоксацину микроорганизмами. При правильном использовании он ускоряет выздоровление, эффективно противостоит болезням и снижает вероятность развития тяжелых осложнений. Купить Леваксела можно тут: https://apteka911.ua/drugs/levaksela-d8039
Форма выпуска, состав и показания к применению
Препарат производится словенской компанией КРКА. Выпускает в таблетках по 500 мг, покрытых пленочной оболочкой, и в формате раствора для инфузий по 100 мл. В состав входит активное вещество левофлоксацина гемигидрат и ряд вспомогательных веществ.
Предназначен для лечения таких заболеваний, как внебольничная пневмония, острый синусит, бронхит, легочная форма сибирской язвы и инфекционное поражение мягких тканей и кожи.
Ограничения
Несмотря на то, что препарат прошел сертификацию и различные проверки, он противопоказан:
- людям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста;
- беременным и кормящим женщинам;
- детям, так как не исключено повреждение суставного хряща;
- людям с повышенной восприимчивостью к компонентам препарата.
В редких случаях его применение может быть ограничено пациентам с поврежденными сухожилиями из-за длительного приема фторхинолонов. Также его употребление противопоказано при одновременном использовании противосудорожных средств и людям с почечной недостаточностью, так последние имеют склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолоновых антибиотиками. Лечение таких больных должно производиться исключительно под надзором медиков.
Как использовать?
Таблетки принимают внутрь натощак, обычно в утреннее время, один или два раза в сутки, при этом обязательно запивают водой. Средняя продолжительность приема составляет от семи до четырнадцати дней, в случае бактериального простатита и сибирской язвы в легочной форме – до 28 дней и 8 недель соответственно.
Дозировка раствора для инфузий рассчитывается врачом после осмотра пациента и определения степени тяжести заболевания. После курса может быть предложена замена раствора на таблетки.
Побочные реакции
В ходе приема средства Леваксела могут развиться такие неприятные последствия, как:
- анорексия;
- отек Квинке;
- нервозность;
- головокружения;
- беспокойство;
- лихорадка.
Если появилось хотя бы одно из приведенных выше побочных действий, стоит немедленно обратиться за помощью к врачу. Так как препарат влияет на скорость реакции и концентрацию внимания, в течение всего курса Леваксела стоит быть осторожным при управлении транспортным средством или вовсе отказаться на какое-то время от управления автомобилем.
Срок годности и хранение
Препарат годен в течение пяти лет. Условия хранения не влияют на срок годности средства. Хранить вдали от детей.