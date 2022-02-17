В Краеведческом музее к Международному дню родного языка (21 февраля) пройдет интерактивная программа «Аз да Буки – вот и науки: как обучались дети в Царицыне».

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие состоится 21 февраля в 11:00. Во время программы гости музея познакомятся с историей древнеславянской азбуки, услышат рассказ о том, как обучались дети в Царицыне, выучат старинные «крылатые» выражения и пословицы, и узнают, в каком городе установлен памятник одной из букв русского алфавита.

Также с участниками будет проведен мастер-класс по технике написания писем перьями, чернилами с правилами старой и новой орфографии.

Посещение возможно только по предварительной записи. Справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.