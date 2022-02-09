Уже с 10 февраля волгоградцы смогут увидеть «Салон царицынской модистки». Именно под таким названием в Волгоградском областном краеведческом музее открывается выставка. Экспозиция перенесёт волгоградцев и гостей города в мир моды конца XIX – начала XX века.

По данным пресс-службы музея, в экспозиции будут представлены предметы из фондовой коллекции краеведческого музея к.XIX – нач.XX вв. Это женская одежда, нижнее белье, старинный царицынский манекен, женские аксессуары, которые существуют тысячелетиями и являются неизбежными атрибутами моды.

Выставка будет работать по адресу пр. им. Ленина, 5а до середины апреля.