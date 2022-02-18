В воскресенье, 20 февраля, «Концессии теплоснабжения» выполнят внеплановые ремонтные работы на тепловой сети диаметром 800 мм в Дзержинском районе. На период проведения данных мероприятий в течение дня будет временно приостанавливаться подача тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома микрорайона «Семь ветров».

После окончания работ подача ресурсов до ввода в жилые дома и прочие объекты возобновится. В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления в конкретной квартире уже после завершения работ ресурсоснабжающей организацией на тепломагистрали необходимо обратиться в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК обязана оперативно провести регулировку внутридомовых сетей и нормализовать режим подачи ресурса.

«Концессии теплоснабжения» приносят извинения за временные неудобства.