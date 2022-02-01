В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе с целью снижения риска заболеваемости Концессии водо- и теплоснабжения переходят на дистанционный режим работы с абонентами. Очное посещение офиса Концессий будет возможно только по предварительной записи.

По всем вопросам, связанным с услугами, предоставляемыми «Концессиями водоснабжения», жители могут обращаться на электронную почту [email protected], «Концессиями теплоснабжения» — [email protected], также запрос можно оставить в с специально оборудованных ящиках для приема корреспонденции, расположенных на входе в офис компаний по ул. Пархоменко, 47а.

Если же абоненту необходим личный прием у специалистов, то перед этим нужно записаться, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАВ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЖЕЛАЕМЫЕ ДАТУ И ВРЕМЯ ВИЗИТА. Запись производится в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Записаться на прием можно следующими способами:

По электронной почте

[email protected] для записи на прием к специалисту «Концессий водоснабжения»

[email protected] для записи на прием к специалисту «Концессий теплоснабжения»

По телефону 89616905195

Если Вам необходимы услуги:

— заключения договора водо- или теплоснабжения

— консультации по расчетам

— предоставления рассрочки по задолженности.

По телефону 99-67-96 доб. 1622

Если вам необходимы услуги:

— по вопросам технологического присоединения (оформление технических условий, условий подключения, договоров технологического присоединения, согласование проектов на сети ВиВ, проведение технического обследования сетей, подготовка актов раздела границ, выдача актов о подключении).

— подачи заявлений в канцелярию по иным вопросам

Отметим, восстановительные бригады Концессий водо- и теплоснабжения продолжают работать в штатном режиме. Они осуществляют свою деятельность круглосуточно, несмотря на погодные, эпидемиологические и другие условия, ежедневно делая все для того, чтобы у жителей были вода и тепло в квартирах.