Поверка приборов учета — обязательная процедура, которую собственникам необходимо проводить регулярно в установленные сроки, чтобы обеспечить стабильную работу счетчиков и корректные начисления в платежных документах. Однако при поверке прибора учета волгоградцы могут столкнуться с мошенниками, которые представляются сотрудниками ресурсоснабжающих организаций и требуют за поверку счетчиков огромные суммы.

Концессии водо- и теплоснабжения напоминают волгоградцам, что поверять счетчики горячего и холодного водоснабжения могут только компании, зарегистрированные в специальном сервисе Росаккредитации. Если Вам звонят или приходят лично с предложением о поверке счетчика, необходимо обязательно проверять наличие аккредитации у компании, прежде чем соглашаться на оказание услуг. Чтобы проверить наличие аккредитации, нужно ввести название организации в специальной форме на сайте сервиса (https://poverka.fsa.gov.ru/). Если же компании в списке нет, то поверка счетчика этой организацией будет считаться недействительной.

«Концессии водоснабжения» также оказывают услуги поверки приборов учета. В компании есть своя лаборатория метрологии, в которой можно поверить счетчики как холодной, так и горячей воды. Оставить заявку на поверку прибора учета можно в будние дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12:00 до 13:00) по номеру телефона 60-62-47.

Напоминаем, что срок действия последней поверки можно найти в паспорте счетчика, который выдавался при его установке, в свидетельстве о последней поверке или в платежном документе за коммунальные услуги. В среднем межповерочный интервал для счетчиков горячего водоснабжения составляет 4 года, холодного – 5-6 лет. Если вы обнаружили, что срок последней поверки истек, то необходимо сразу же обратиться с заявлением в компанию-поверитель.

Если не поверить прибор учета вовремя, то в платежках изменятся суммы начислений за услуги ХВС и ГВС. В первые три месяца после окончания срока действия поверки, плату за холодное и горячее водоснабжение будут рассчитывать по средним показателям за последние полгода. По истечении этого срока, если абонент так и не сделает поверку прибора учета, начисления за воду будут производиться по нормативу (с учетом повышающего коэффициента 1,5).

Будьте бдительны и поверяйте счетчики только у аккредитованных организаций. Помните, что абоненты должны эксплуатировать исправные с метрологической точки зрения приборы и проводить регулярные поверки счетчиков, чтобы оплата начислялась корректно.