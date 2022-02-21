В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории региона был введен режим ЧС, Такое решение было принято губернатором Андреем Бочаровым на оперативном совещании.

Андрей Бочаров: «Ситуация в Донецкой и в Луганской Народных Республиках серьезно осложнилась. Принято решение об эвакуации мирных жителей на территорию Российской Федерации. Ожидается эвакуация сотен тысяч людей.

Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

При необходимости Волгоградская область готова дополнительно принять и разместить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Сформирован Оперативный штаб по решению всего комплекса задач, связанных с приемом, размещением и обеспечением пребывания беженцев на территории Волгоградской области.

Проводится работа по размещению семей беженцев в муниципальных образованиях Волгоградской области, где будет организовано их дальнейшее проживание и учебный процесс для школьников.

Проживание будет организовано в местах коллективного размещения, а также в семьях жителей, выразивших готовность принять людей. Большое спасибо за отзывчивость и неравнодушное отношение к чужой беде и боли других людей.

С целью обеспечения пребывания беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик на территории Волгоградской области Оперативному штабу необходимо:

— продолжить оперативное взаимодействие с профильными федеральными органами власти, органами власти Волгоградской и Ростовской областей, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. Отдельное внимание уделить вопросам оказания психологической, социальной и медицинской помощи беженцам;

— организовать сбор гуманитарной помощи и финансовых средств для оказания помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Предлагаю региональным отделениям парламентских политических партий, Общероссийскому Народному фронту, профсоюзным и общественным организациям принять участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, временно размещенным на территории Волгоградской области».