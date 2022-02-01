В Красноармейском районе продолжается строительство новой школы-тысячника, которая возводится на месте бывшей школы №117. На данный момент готовность объекта составляет 70%. Работы ведутся в соответствие с графиком.

Как сообщает областная администрация, на объекте уже завершено устройство фундаментов, кирпичных стен здания, внутренних перегородок, лестничных маршей и кровли, смонтированы окна и витражи, наружные инженерные сети. Продолжаются отделочные работы, монтаж вентиляции внутренних систем отопления и электроснабжении, устройство фасада и благоустройство территории. Объект включен в региональный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование» — ввод в эксплуатацию запланирован на май 2022 года.

Напомним, задачу по возведению школы-тысячника глава региона Андрей Бочаров поставил в ходе рабочей поездки в Красноармейский район в сентябре 2020 года. Она возводится на месте старой школы № 117 на улице 2-я Штурманская — прежнее здание было признано аварийным, его демонтировали. Дети временно переведены в другие учреждения образования Красноармейского района.