В канун Дня всех влюбленных Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького проведёт День влюбленных в книгу, приуроченный к Международному дню дарения книг и Дню Святого Валентина.

Как сообщает региональный комитет культуры,13 февраля для гостей будут организованы акции: например, у каждого записавшегося в библиотеку в этот день будет возможность выиграть памятные призы и принять участие в розыгрыше подарков. Одним из призов будет карта лояльности «Комфортное чтение».

В библиотеке в этот день «валентинками» будут книги. Любой желающий сможет подарить Горьковке издание не старше 2017 года, а Горьковка готова подарить книги, призы и подарки своим читателям.

Основные мероприятия будут проходить с 12:00. Например, у всех пришедших будет возможность принять участие в беспроигрышной лотерее «Во власти книг любимых», также в пройдёт мастер-класс Ирины Ермолаевой «Царицынские просторы»: всем участникам мероприятия будет предложено научиться декорированию рушника в технике «вологодского стекла».

Экскурсии «Живая нить традиций» будут проходить по экспозициям, расположенным в выставочном пространстве 2-го этажа в рамках проекта «Декоративно-прикладной код: сквозь века и столетия». Данный проект особенно значим в 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России. Это позволит многим посетителям познакомиться поближе с техниками декоративно-прикладного искусства Волгоградской области: вязанием крючком, лоскутной куклой, вышивкой бисером, вышивкой лентами и другими.

На 3-м этаже Горьковки все посетители смогут принять участие в разнообразных викторинах и розыгрышах, пройдёт выставка и мастер-класс «Платки, шарфы, пашмины».

Много интересного ждёт и тех, кто решит заглянуть на цокольный этаж библиотеки, где пройдёт показ выступления Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра», исполнившего композиции ведущих танцевальных и джазовых оркестров 1920–1950-х годов. Показ концерта «Ещё раз про любовь» пройдёт в виртуальном концертном зале библиотеки, который продолжает радовать волгоградцев трансляциями в рамках национального проекта «Культура».

После концерта в ВКЗ начнётся творческий вечер «Бирюзовые посиделки в БГ», на которых молодые поэты, писатели и музыканты будут делиться своим творчеством и обсуждать прочитанные книги.