Схема движение сразу двух автобусных маршрутов будет изменена в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы советских войск под Сталинградом. Изменения будут действовать 2 февраля на автобусных маршрутах №№ 35 и 98.

Как сообщает городская администрация, автобусы направления №35 после остановки «Медицинский университет» будут поворачивать направо на ул. Краснознаменскую, конечной остановкой маршрута временно станет «Детский центр».

Общественный транспорт, следующий по маршруту №98, в течение дня будет осуществлять движение без заезда к речпорту: с ул. Краснознаменской автобусы станут сразу поворачивать на пр. им. Ленина и далее следовать по установленному маршруту.