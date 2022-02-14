Волгоградская Горьковка приглашает садоводов присоединиться к единомышленникам. Специально для них в библиотеке открылся клуб «Ландшафтные советы». Теперь все садоводы и увле­кающиеся ландшафтным дизайном смогут найти единомышленников для обсуждения интересую­щих тем.

Ка сообщает региональный комитет культуры, клуб открылся на базе информационно-экологического центра, который был основан в 2016 году. Центр организован для пользователей библиотеки, интересующихся информацией в области знаний естественно-научного цикла, сельскохозяйственной отрасли (агропромышленный комплекс), проблемами экологии, а также достижениями и перспективами развития естественно-научной отрасли Волгограда и Волгоградской области.

Заседание клуба состоится 16 февраля, те­мой для обсуждения станет «Устала от огорода, хочу газон!»: плюсы и минусы газонного покрытия на садовом участке». На заседании можно будет получить ответы на такие вопросы, как «Что такое газон?», «Как правильно подобрать травосмесь для вашего участка?», «Как подготовить тер­риторию под посев газона?». Все эти вопросы обязательно обсудят на заседании клуба, а также подробно разберут, как пра­вильно произвести посев, уход, ремонт газонного покрытия. Кроме того участники заседа­ния узнают, как можно использовать многолетники и хвойные растения для создания газонного покрытия.

Заседание состоится в конференц-зале на 4-м этаже Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.