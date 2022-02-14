Волгоградская Горьковка приглашает садоводов присоединиться к единомышленникам. Специально для них в библиотеке открылся клуб «Ландшафтные советы». Теперь все садоводы и увлекающиеся ландшафтным дизайном смогут найти единомышленников для обсуждения интересующих тем.
Ка сообщает региональный комитет культуры, клуб открылся на базе информационно-экологического центра, который был основан в 2016 году. Центр организован для пользователей библиотеки, интересующихся информацией в области знаний естественно-научного цикла, сельскохозяйственной отрасли (агропромышленный комплекс), проблемами экологии, а также достижениями и перспективами развития естественно-научной отрасли Волгограда и Волгоградской области.
Заседание клуба состоится 16 февраля, темой для обсуждения станет «Устала от огорода, хочу газон!»: плюсы и минусы газонного покрытия на садовом участке». На заседании можно будет получить ответы на такие вопросы, как «Что такое газон?», «Как правильно подобрать травосмесь для вашего участка?», «Как подготовить территорию под посев газона?». Все эти вопросы обязательно обсудят на заседании клуба, а также подробно разберут, как правильно произвести посев, уход, ремонт газонного покрытия. Кроме того участники заседания узнают, как можно использовать многолетники и хвойные растения для создания газонного покрытия.
Заседание состоится в конференц-зале на 4-м этаже Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.