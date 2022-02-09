Производителей сейчас действительно много. И чаще всего на глаза попадаются далеко не самые лучшие. Все дело в том, что родители с детьми встречают роликовые коньки в отделах игрушек или в «Детском мире». Спорттовары также не отстают в ассортименте, но это тоже не то, что вам действительно нужно.

Как отличить качественные детские ролики?

Первое, что необходимо понять, это то, что роликовые коньки, даже если они детские, это спортивный инвентарь, а не игрушка. Поэтому игрушечные магазины проходим стороной. Казалось бы в Спорттоварах должны продавать профессиональное роллерское снаряжение. Но нет. Там на полках лежит так называемый «бюджетный сегмент». Любительских детских роликовых коньков не бывает. По крайней мере, их не должно быть.

А продают только потому, что это выгодно. Маркетологи просчитали реакцию родителей на запрос ребенка, а производители поняли, как можно сэкономить. Поэтому у таких детских роликов:

Жесткие колеса, которые гремят, трескаются, крошатся, и их не хватает даже на сезон. Рама из пластмасса, который ломается, или из дешевого сплава. А это как минимум опасно. Раздвижная система недостаточно прочная, и ломается на соединении. Ребенок падает, коньки — на выброс. Бут жесткий, не поддается термоусадке, отлит по неудобной колодке. Пластик стирается, лопается. Шнурки тянутся, и не могут надежно удерживать лайнер, который в свою очередь плохо вентилируется. Застежки-липучки ненадежные, расстегиваются во время движения. Ролики спадают, результат — травма. Положение кафа не регулируется. А сам каф непрочный, охват голени ненадежный.

Все это приводит к тому, что любители сэкономить на роликовых коньках, ставят под угрозу детское здоровье, настроение, желание заниматься спортом, вести активный образ жизни. Казалось бы новые ролики, но уже через месяц подшипники теряют накат. Ездить на таких роликах неприятно, а для детских ножек и вовсе вредно. И вам повезет, если детские ролики прослужат хотя бы сезон.

Что же делать?

Все, кто профессионально катается на роликовых коньках, знают, что есть специализированные интернет-магазины, где всегда можно найти детские модели. Лучшими производителями справедливо считаются такие фирмы как Fila, Flying Eagle. Micro, Powerslide, Rollerblade, Seba. Эти компании потратили десятилетия и десятки миллионов долларов на разработку технологий. Весь ассортимент всегда в наличии на сайте https://rollershop.com.ua/roliki/detskie-roliki/. Это интернет-магазин «Роллер-Шоп».