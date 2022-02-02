Сегодня, в день 79-й годовщины Победы в Сталинградской битве, сотрудники «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» традиционно посетили с подарками участников Великой Отечественной войны – бывших сотрудников водоканала и теплового хозяйства.

Специалисты Концессий поблагодарили за великий подвиг и вручили подарки ветеранам – участникам Великой Отечественной войны: Марии Максимовне Антиповой, Клавдии Николаевне Бикетовой, Тамаре Андреевне Пахомовой, Петру Андреевичу Коваленко, Людмиле Петровне Климовой, Валентину Александровичу Иванову.

В годы ВОВ они принимали участие в обороне города, а затем в его восстановлении. Неоценим вклад работников и в совершенствование системы теплового и водного хозяйств Сталинграда и Волгограда в послевоенные годы. Ветераны коммунального хозяйства работали в котельных и центральных тепловых пунктах, на очистных сооружениях и насосных станциях, обеспечивая горожан теплом, холодной и горячей водой.

Так, Мария Максимовна Антипова в период войны находилась в тылу — трудилась на пензенском сахарном заводе. В тепловые сети Волгограда пришла в начале 70-х и проработала на котельных в общей сложности порядка 30 лет. Работник тепловых сетей — Коваленко Пётр Андреевич с первых дней войны работал при штабе Сталинградского фронта, по завершению боевых действий нес службу на Дальнем Востоке и в Китае, имеет Орден Маудзедуна. В тепловых сетях он трудился более 10 лет. Валентин Александрович Иванов был узником концлагеря, бежал оттуда с матерью совсем маленьким. В водоканале проработал более 20 лет.

Мы благодарим ветеранов за подвиги и желаем им здоровья, благополучия их близким, и конечно мирного неба над головой.