На время подготовки и проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Сталинградской битве, Нулевая продольная магистраль будет перекрыта для движения транспорта.

Как сообщает городская администрация, для обеспечения безопасности участников легкоатлетического забега, с 20:00 1 февраля до 15:00 2 февраля свободной от автомобилей станет часть Нулевой продольной магистрали от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейской.

Вечером, на время проведения праздничного фейерверка, на один час — с 20:30 до 21:30 — будет ограничен доступ на участок Нулевой продольной магистрали от ул. Комсомольской до кольцевой развязки рядом с Речпортом.

Автовладельцев просят заблаговременно убрать свой транспорт с указанных территорий.