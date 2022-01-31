Талантливых молодых граждан, проявляющих интерес к инновационным, экологическим технологиям и охране окружающей среды приглашают к участию во Всероссийском конкурсе с международным участием «Планета – наше достояние».

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, конкурс проводят АНО «Информационно-ресурсный центр «Наше достояние» и АНО «Центр развития национальных парков Вайлдкемп» при информационной поддержке Минприроды России.

Стать участником конкурса могут молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет. Им необходимо в срок до 3 марта представить на суд жюри работу по одной из номинаций:

1.«ЖКХ и благоустройство»;

2.«Эко-архитектура»;

3.«Эко-патруль»;

4.«Фенологические наблюдения − «Весенний снегоход»;

5.«Сохранение биоразнообразия мирового океана»;

6.«Вторая жизнь вещей: Апсайклинг»;

7.«Природа в народном творчестве»;

8.«Социальная реклама об экологии».

Победители и призеры награждаются ценными подарками от организаторов и партнеров конкурса. С условиями участия можно ознакомиться на сайте: www.nashe-dostoyanie.ru.