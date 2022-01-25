Для облегчения и ускорения процесса переработки сосновой шишки, региональные лесники получили новое оборудование. Комплекс, который был закуплен в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», уже ввели в эксплуатацию и обработали шесть тонн шишки сосны крымской.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, комплекс по переработке сосновой шишки установлен в конце 2021 года на базе Котовского лесничества. Оборудование, включающее в себя шишкосушилку, барабан для извлечения семян, воздушно-гравитационный сепаратор и обескрыливатель для семян, стало большим подспорьем в процессе получения сухих, пригодных для хранения семян сосны крымской. Лесоводы уже переработали 6 тонн шишки, собранной в Арчединском, Ольховском и Котовском лесничествах, получив 150 кг семян.

Отметим, одна партия шишек сушится 18 часов. Из 500 кг получается 15 кг семян сосны крымской. Для сравнения, чтобы засеять 1 га, необходимо использовать 120 кг семян.

В течение этой зимы лесничествами региона запланировано заготовить 14 тонн шишек, из которых будет получено 420 кг качественных семян. Это количество позволит вырастить около 3 млн штук сеянцев на 3,5 га посевных площадей в лесных питомниках Арчединского и Ольховского лесничеств.