Волгоградский планетарий проведет мероприятие, посвященное празднованию дня победы в Сталинградской битве — Космический Пантеон славы. Программа будет проходить 1 и 2 февраля.

⠀

Как сообщает пресс-служба планетария, во время программы участники узнают, что имена выдающихся исторических деятелей и важные исторические события увековечены зачастую и в названиях многих из небесных тел. В Космический Пантеон славы входят более 130 астероидов, им даны имена героев Великой Отечественной войны и в том числе героев Сталинградской битвы. За каждым именем – подвиг.

Своим мужеством и героизмом они приближали Победу. Создание Космического Пантеона славы – это дань памяти героям, которые отстояли мир.

⠀

Приобрести билеты можно по ссылке https://quicktickets.ru/volgograd-planetarij/e35

⠀

Возможна оплата по Пушкинской карте.

ВНИМАНИЕ! Детские группы от 30 человек (на каждые 10 человек — 1 сопровождающий взрослый БЕСПЛАТНО!)

Справки по телефону: 24-18-80