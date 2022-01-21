С 18 января 2022 года авиакомпании Азимут приступила к выполнению полетной программы в Уфу из Волгограда. Загрузка первого рейса составила более 90%. По новому направлению из волгоградского аэропорта вылетели 93 пассажира, прилетели из Уфы – 92.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, рейсы в Уфу авиакомпанией Азимут будут выполняться дважды в неделю – каждые вторник и пятницу. Вылетать самолеты авиаперевозчика будут из волгоградского аэропорта в 10.45, прилетать обратно из Уфы – в 15.50. Время в пути в одном направлении – 2 часа.

Стоимость билетов в одном направлении – от 1 280 рублей (тариф «Легкий», включающий в себя 1 место ручной клади весом до 5 кг, объемом не более 55х40х20 см). Приобрести билеты и получить дополнительную информацию о рейсах можно на сайте авиакомпании Азимут.