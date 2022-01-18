Исследовательский сервис «билайн.аналитика» выяснил, как изменилось потребление мобильного интернета в регионах России во время новогодних каникул. Как оказалось, Волгоград попал в топ-10 самых «качающих» городов России (помимо Москвы и Петербурга в топ также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Ставрополь).

В первые дни января 2022 года рост потребления мобильного интернета в сети билайн в регионах России составил около 35% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Больше всего во время праздников мобильным интернетом пользовались мужчины в возрасте 25-45 лет, на втором месте женщины той же возрастной категории, третье место — у мужчин от 45 до 65 лет.

В Волгоградской области в новогодние праздники абоненты билайна благодаря постоянной работе по увеличению покрытия и емкости сети могли комфортно получать или отправлять «тяжелый» контент. Например, смотреть фильмы онлайн или делиться видеопоздравлениями в мессенджерах. На каникулах клиенты оператора в регионах России значительное время провели за просмотром фильмов и сериалов. Например, трафик онлайн кинотеатра ivi в сети билайн в январе увеличился на 29% относительно декабря, онлайн-кинотеатра Окко — на 25%.

В 2020-2021 гг. билайн в Волгоградской области значительно улучшил показатели качества связи. Новые базовые станции появились в Волгограде и других 17 населенных пунктах региона, в том числе, в Урюпинске, Котельниково, Волжском, Быково.