По показателям 2021 года валовой сбор масличных культур (в весе после доработки) в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей региона увеличился на 30,2 % по сравнению с 2020 годом и в 2021 году составил 1468,8 тыс. тонн.

По данным Волгоградстата, рост производства масличных культур обусловлен увеличением размеров посевных площадей (128,7% к 2020 г.).

В регионе в основном производством масличных культур занимаются преимущественно в сельскохозяйственных организациях, на их долю приходится две трети от общего объема производства.